محامون مشطوبون من النقابة ما زالوا يمارسون عملهم!

جهينة نيوز

كشفت مصادر قضائية عن ضبط عدد من المحامين المشطوبين من نقابة المحاماة، يزاولون عملهم ويرافعون في المحاكم عن موكليهم، وأكد المصدر أنه تم ضبط أحدهم بالجرم المشهود وهو يرافع بإحدى الدعاوى في المحكمة، وتحويله موجوداً.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر: أن هؤلاء المحامين يحتفظون ببطاقاتهم النقابية التي تساعدهم في إيهام المواطنين بأنهم ما زالوا يمارسون المهنة، ويترافعون بالدعاوى أمام القضاء.

وأضاف المصدر أن فعلتهم تعتبر جرم انتحال صفة في القانون، ليتم تحويل منتحل الصفة إلى المحكمة الجزائية، واشار إلى أن عقوبة ذلك قد تصل إلى السجن لمدة سنة.

من جهته أكد نقيب فرع محامي دمشق "عبد الحكيم السعدي" أن مجلس النقابة يستدعي المحامي المشطوب من النقابة، ليتم حصر الدعوى الموكل بها وتكليف محامٍ آخر لحين مراجعة أصحابها النقابة.

وأضاف "السعدي" أنه يتم سحب الهوية النقابية والشارة منه بالإضافة لتلك التي تعلق على السيارة، منوهاً إلى أن الفرع يعمم اسم المشطوب على الفروع الأخرى والعدليات القضائية في المحافظات لمنعه من مزاولة المهنة بعد اتخاذ القرار النهائي بالشطب.