بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد أيوب يزور بعض الوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية

جهينة نيوز

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري قام العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع بجولة إلى بعض الوحدات العاملة في المنطقة الجنوبية التقى خلالها بعض القادة الميدانيين والمقاتلين ونقل لهم تهاني الرئيس الأسد ومحبته لهم وتقديره العالي للانتصارات التي يتم تحقيقها على امتداد مساحة الوطن.

واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين إلى التدابير والإجراءات التي يتخذونها لحماية المدنيين مثنياً على الجهود التي يبذلها المقاتلون وعلى الروح المعنوية العالية والإيمان الراسخ بالنصر والشعور العالي بالمسؤولية التي يتمتعون بها.

ولفت العماد أيوب إلى أن الإنجازات الكبيرة في جنوب سورية أثبتت قدرة جيشنا الباسل على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وهي رافعة الانتصار النهائي والكامل على الإرهاب في كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية مشدداً على الجهوزية القتالية العالية للمقاتلين من أجل تنفيذ واجباتهم الوطنية المقدسة حيث أكد المقاتلون أنهم سيبقون سياج الوطن المنيع في وجه المعتدين يدافعون عنه بأغلى ما لديهم ليبقى عزيزاً كريما.

كما زار العماد أيوب جرحى الجيش والقوات المسلحة في أحد المشافي العسكرية واطلع على أوضاعهم الصحية وعلى الرعاية الطبية التي تقدم لهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ومثمناً شجاعتهم وبطولاتهم وروحهم المعنوية العالية.

رافق العماد أيوب عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

سانا