صحف اليونان: "مؤامرة" تركية أشعلت نيران اليونان!

جهينة نيوز

تناقلت صحف يونانية الحديث عن "المؤامرة" وراء حرائق الغابات، التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، قائلةً إن تركيا وراء هذا التخريب.

وذكرت صحيفة "إليثيرا أورا" اليونانية، أن "بعض الدوائر المقربة من الحكومة اليونانية تقول إن جواسيس أتراك استخدموا تكنولوجيا روسية لإشعال حريق في منطقة "ماتي"، حيث يقيم 8 عسكريين أتراك".

وذكرت صحيفة "فراديني" اليونانية أن السلطات رحّلت العسكريين الأتراك من قاعدة "أجيوس أندرياس" العسكرية، بالقرب من منطقة ماتي المتضررة، وترفض السلطات اليونانية الكشف عن المكان الحالي للعسكريين الأتراك، وفق ما نقلته صحيفة "حرييت" التركية.

في حين أن صحيفة "ديلي كونترا نيوز" اليونانية، زعمت أن الحرائق نتيجة "خطة منظمة لزعزعة استقرار اليونان"، في الوقت الذي ألقت نظريات المؤامرة، التي أشارت إليها الصحف اليونانية الأخرى الملامة على "القوى الأجنبية".

وقال وزير حماية المواطنين اليوناني "نيكوس توسكاس" إن هناك "مؤشرات قوية" على أن حريقاً متعمداً تسبب في اشتعال الغابات قرب أثينا، ومقتل وإصابة العشرات.

وأثارت الحرائق انتقادات حادة لطريقة تعامل الحكومة مع الكارثة، واتهمت المعارضة مسؤولي الحكومة بالتقاعس عن حماية الأرواح.

والجدير بالذكر أن العسكريين الأتراك المتهمين بإشعال الحرائق، لجأوا إلى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا في تموز 2016، وترفض أثينا تسليمهم إلى أنقرة.

المصدر: وكالات