مدرب مكسيكي للمنتخب المصري خلفاً للأرجنتيني "هكتور كوبر"

جهينة نيوز

كشف "مجدي عبد الغني" عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لوسائل الإعلام، أن المكسيكي "خافيير أجيري" أصبح مديراً فنياً لمنتخب مصر بشكل رسمي.

وقال عبد الغني "الاتفاق تم مع أجيري على كل شيء، ونتفق حالياً معه ومع وكيله على موعد توليه المسؤولية"، وأضاف أن "المدرب سيحصل على 120 ألف دولار شهرياً، وسيضم مساعدين أجنبيين إلى فريقه".

ويشار إلى أن "أجيري" يبلغ من العمر 59 عاماً، وقاد منتخب المكسيك لنهائي كوبا أمريكا 2001، وكأسي العالم 2002 و2010، ودرّب أوساسونا وأتليتكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول، وقاد منتخب اليابان بداية من أغسطس 2014 ولكنه تعرَّض للإقالة في فبراير 2015 بعدما طالته الاتهامات بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات في إسبانيا عندما كان مدرباً لسرقسطة، وفاز مع الوحدة الإماراتي بالدوري وكأس رئيس الدولة قبل أن يستقيل في 2017.

والجدير بالذكر أنه خليفة للمدرب الأرجنتيني "هكتور كوبر" الذي خرج المنتخب المصري على يده من الدور الأول لكأس العالم الشهر الفائت، ويستعد المنتخب المصري بقيادة "أجيري" لمواجهة النيجر، يوم الـ7 من أيلول المقبل في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.