خروج 300 مسلح من ريف القنيطرة إلى إدلب

جهينة نيوز

أكد مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا إجلاء 300 مسلح وأفراد عائلاتهم من بلدة جباثا الخشب شمالي محافظة القنيطرة عبر معبر أوفانيا، باتجاه مدينة إدلب.

وأكد مدير مركز المصالحة، العقيد فلاديمير زالوزني، بأن المسلحين خرجوا وفق الشروط المتفق عليها، مع احتفاظ كل مسلح ببندقيته ومعها ثلاثة مخازن فقط.

ويذكر أن أهالي المناطق الحدودية مع الجولان المحتل بدأوا بالعودة إلى بلداتهم لمعاينة الأضرار التي لحقت بمنازلهم نتيجة الأعمال التخريبية والقتالية التي قام المسلحون بها، وتعتبر بلدة جباثا آخر معقل للمسلحين على طول الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.