الألماس الأزرق... من حجرٍ تافه إلى قيمة لا تقدّر!

جهينة نيوز

يعرف عن أحجار الألماس أنها شكل من الأشكال البلورية للكربون النقي، الذي يتكون تحت حرارة وضغط هائلين، ويتبلور الألماس الأزرق إلى جانب الفلزات الحاوية للماء التي كانت في الأزمان البعيدة جزءاً من قيعان البحار لكنها دخلت أعماقاً بعيدة خلال حركة الطبقات التكتونية الهائلة التي تشكل سطح الأرض.

وأشهر ألماسة عرفها التاريخ، هي "ألماسة الأمل" تلك الألماسة الزرقاء النادرة التي تناقلتها أيدي الملوك والملكات والمصرفيين وحتى اللصوص، وانتهى بها الأمر لتصبح على مرأى الجميع في متحف بواشنطن.

ورغم تعقيد تاريخ هذه الألماسة، فإن التاريخ الجيولوجي للألماسات الزرقاء النادرة أكثر تعقيداً، فقد أكد بحث عن هذه الأحجار النادرة الثمينة نشر اليوم صباح اليوم الأربعاء، أن العلماء حللوا 46 ألماسة زرقاء منها واحدة من جنوب أفريقيا بيعت مقابل 25 مليون دولار عام 2016، وخلصوا إلى أن هذا النوع من الألماس يمكن أن يتكون على عمق 660 كيلومتر على الأقل ويصل إلى جزء من القشرة الأرضية الداخلية تسمى الوشاح الأدنى، والشذرات الفلزية الدقيقة داخل هذه الألماسات تبوح بأسرار عن مكان مولدها.

ولشدة ندرته يشكل الألماس الأزرق حوالي 0.02% من الألماس المستخرج، لكن ألماساته من أشهر قطع الألماس في العالم.

ويدور الحديث بين العلماء أن هذه الألماسات اكتسبت لونها الأزرق من عنصر البورون، وأشارت هذه الدراسة إلى أن هذا العنصر كان يوجد يوماً في مياه المحيطات ثم اندمج مع صخور القيعان التي تعمقت داخل القشرة الأرضية على مر ملايين السنين.

وقال "إيفان سميث" العالم بالمعهد الأمريكي لأبحاث الأحجار الكريمة،وقائد فريق الباحثين في الدراسة المنشورة في دورية نيتشر "هذه أول مرة يأتي أحد برواية تستند إلى حقائق أو بنموذج لكيفية تكون الألماس الأزرق. قبل هذه الدراسة لم تكن لدينا أدنى فكرة عن كيفية تكونه أو عن نوع الصخور الحاضنة التي يتشكل فيها أو عن كيفية حصوله على البورون".

ويشار إلى أن معظم أحجار الألماس عديمة اللون، تميل عادة للصفرة البسيطة، وبعضها له لون صريح وإن كان ذلك نادراً، مثل اللون الأصفر أو البني أو الوردي أو الأخضر، ويتشكل حوالي 99% من الألماس على عمق بين 150 و 200كم تحت سطح الأرض، بينما يتكون الألماس الأزرق على مسافة أعمق.

والجدير بالذكر أنه إلى جانب ألماسة "الأمل" المعروضة في متحف "سميثسونيان" الوطني للتاريخ الطبيعي، بيعت ألماسة زرقاء أخرى هي "أوبنهايمر بلو" عام 2016 بمبلغ 57.5 مليون دولار، وكان ذلك الثمن في ذلك الوقت هو أعلى سعر تباع به أي جوهرة في مزاد.