صحيفة إسبانية: منفذو هجوم آب الماضي كانوا يخططون لاعتداء إرهابي في ملعب "كامب نو"

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "إل بريوديكو" الإسبانية أن الخلية التي شنت هجوماً في برشلونة العام الماضي، وراح ضحيته 16 شخصاً كانت تنوي تنفيذ اعتداء آخر على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

الهجوم في آب الماضي دهس فيه المهاجم جموع المارة بسيارته في شارع "لا رامبلا" الشهير، فضلا عن مقتل شخص آخر بسكين على يد سائق المركبة، الذي فر هارباً في بلدة كامبريلس الساحلية، حينها قتلت الشرطة ثمانية أشخاص من الخلية المؤلفة من 12 رجلاً وألقي القبض على أربعة آخرين.

وحسب صحيفة "إل بريوديكو"، فإن المجموعة ذاتها، التابعة لتنظيم "داعش"، كانت تنوي شن هجوم يوم 20 آب على أهداف أخرى من بينها ملعب "كامب نو"، أثناء مباراة برشلونة وريال بيتيس في افتتاح الموسم الماضي.

وذكرت الصحيفة أن جهات التحقيق توصلت إلى عدد من المؤشرات على أن عناصر الخلية خططوا لتنفيذ الهجمات الأخرى، منها أنهم بحثوا عن معلومات بشأن مواعيد المباريات وصوراً للملعب، كما وجدت صور لـ"كامب نو" على هاتف محمد هشامي عضو الخلية.

وأوضح مصدر قريب من التحقيقات لـ"إل بريوديكو": "من المحتمل بقوة أنهم أرادوا شن هجوم شبيه بالاعتداء على ملعب سان دوني في باريس أثناء مباراة لمنتخب فرنسا".

وكان برشلونة قد افتتح مشواره بالدوري الإسباني الموسم الماضي، بالفوز على ريال بيتيس (2-0)، بحضور 56 ألف متفرج، بالرغم من وجود توتر أمني على خلفية الحادثة.

RT