أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب اعتقال القس برونسون

الأربعاء, 1 آب 2018 الساعة 21:33 | سياسة, عالمي

أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين تركيين بسبب اعتقال القس برونسون

جهينة نيوز

تصاعدت الأزمة بين أمريكا وتركيا على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأمريكي أندرو برونسون وكان آخر فصولها فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على وزيري العدل والداخلية التركيين، الأربعاء.

نشرت وزارة الخزانة بياناً أعلنت فيه عن فرض عقوبات على وزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير العدل، عبد الحميد غل، لدورهما في اعتقال واحتجاز برونسون.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها: "هذان المسؤولان يقودان منظمات تابعة للحكومة التركية وهي مسؤولة عن انتهاكات تركيا الصريحة لحقوق الإنسان".

بدوره، أكد وزير العدل الأمريكي، ستيفن مانشن، أن احتجاز القس الأمريكي دون وجه حق أمر لا يمكن القبول به، ونوّه إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تنتظر من أنقرة الإفراج عن برونسون

 


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