سرقة مجوهرات تعود للعائلة المالكة في السويد

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة السويدية أنه تمّت سرقة مجوهرات تعود للعائلة المالكة السويدية من كاتدرائية سترانغناس.

ووفق المعلومات، فقد سرق اللصوص تاجين وكرة سلطانية من الكاتدرائية الواقعة في غرب ستوكهولم، ثمّ فروا في قارب بمحرك كان يرسو أسفل الكنيسة.

وقامت الشرطة بمطاردة اللصوص باستخدام القوارب والمروحيات، إلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص مشتبه بتورّطه بالسرقة

ولفتت الشرطة السويدية في بيان صحافي الى أن التاجين المسروقين كانا تاجي جنازة الملك كارل الرابع وزوجته الملكة كريستينا من العام 1611.

ووفقاً لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، فإن هذه المجوهرات الملكية كانت في البداية قد دفنت مع الزوجين، ولكن تمّ في ما بعد استخراجها وعرضها في الكاتدرائية.