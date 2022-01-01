السفارة الأميركية في لندن تقرر بيع مقتنياتها

جهينة نيوز

أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بريطانيا أن أنها ستبيع مقتنياتها التي لم يعد الدبلوماسيون في السفارة الأميركية في لندن يستخدمونها.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز" البريطاني فإنّ البعثة الدبلوماسية الأميركية قرّرت بيع كلّ الأغراض التي لم تعُد في الحاجة إليها، وذلك بعد انتقالها إلى مقرّها الجديد في لندن، وسيتمّ بيعها في مزاد علنيّ وفقاً للوائح وزارة الخارجية الأميركية.

وسيتمّ بيع الأغراض بأثمنةٍ رخيصة، على سبيل المثال: كراسي متحرّكة بعجلات (23 جنيه إسترليني) - باركود سكانر (40 جنيه) - 756 لفّة ورق تواليت (100 جنيه إسترليني).

وتعرض كلّ الأغراض على موقع تابع لسفارة لندن، على أن يتمّ غلقُ المزاد العلني يوم 8 آب الساعة الرابعة عصراً.