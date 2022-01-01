الإمارات تمنح العمال الأجانب المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم

جهينة نيوز

أعلنت الإمارات أنها ستقوم بمنح مهلة للعمال الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم.

وقالت وسائل إعلام إماراتية مقربة من السلطات أن العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أي متاعب قضائية في حال توجهوا إلى السلطات بحلول 31 من تشرين الأوّل المقبل.

من جهتها، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن حملة أطلق عليها اسم "إحم نفسك بتعديل وضعك"، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانوني في الإمارات.

وتشير أرقام رسمية صادرة في عام 2016 إلى أن القوى العاملة في الإمارات تبلغ 6,3 مليون شخص من أصل 9,1 مليون مقيم في الدولة.