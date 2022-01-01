بورتسيف: الأمم المتحدة ستتعاون مع روسيا في عودة المهجرين وتقديم المساعدات الإنسانية

جهينة نيوز

قال ممثل وزارة الخارجية الروسية نيكولاي بورتسيف اليوم الأربعاء أن غينادي غاتيلوف مندوب روسيا الدائم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، التقى في الممثلية الدائمة لروسيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مع نائب المفوض السامي لشؤون المهجرين كيلي كليمنس. ومنه علم أن الأمم المتحدة على استعداد للتعاون معنا بشأن عودة المهجرين مع اعتزام المفوضية تقديم المساعدات الإنسانية إلى المهجرين العائدين.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "ومع ذلك، فإن التدابير العملية تفرضها الظروف، وتحديداً الحاجة إلى استقرار الوضع في سوريا، واستعادة حقوق ملكية الأراضي والعقارات، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى السوريين العائدين، وإبلاغ المهجرين العائدين عن الوضع في سوريا ككل".

وأشار بورتسيف إلى أن روسيا قامت باقتراح بانضمام ممثلي السفارة الروسية في الأردن إلى أنشطة مجموعة العمل حول مشكلة المهجرين، والتي تعمل في عمان من خلال مكتب التنسيق الإقليمي، الذي يضم ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وعدة بلدان.

وتجدر الإشارة إلى أن بورتسيف كان قد أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف سفارتي روسيا في أنقرة وعمَان بإنشاء مركز تنسيق عمليات عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.