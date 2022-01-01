الجيش اللبناني يوقف ثمانية دواعش قاتلوا في سوريا والعراق

جهينة نيوز

قال الجيش اللبناني في بيان له أن مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص ثمانية موقوفين لبنانيين، ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قاتلوا ضمن صفوفه في سوريا والعراق، وقد أُوقفوا وسلموا إلى مديرية المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، وذلك في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية المختصة.

يذكر أن الأمن اللبناني تمكن في شباط الماضي من توقيف سوريين اثنين أحدهما كان مسؤولاً عن جباية الأموال لصالح "داعش" في البوكمال السورية، والآخر خطط لاستهداف عسكريين لبنانيين، وفي أواخر نيسان الماضي أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف شاب في زغرتا، شمالي البلاد، وقالت، في بيان، إنه اعترف بأنه كادر عسكري في تنظيم "داعش" الإرهابي، وأنه دخل الأراضي اللبنانية قادماً من سوريا في أوائل شهر نيسان من العام الجاري، وذلك بطريقة غير شرعية، وخضع في سوريا لدورات شرعية وعسكرية عدة، لدى التنظيم المذكور منذ بداياته