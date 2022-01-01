كاتب بريطاني: هل تواجه «داعش» فريق القاعدة بمونديال 2022 في الدوحة؟

جهينة نيوز

أوضح الكاتب البريطاني «كون كولين» في مقالته ضمن صحيفة "ديلي تليغراف" أنه إلى جانب تورط قطر في تقويض عروض المنافسين لاستضافة كأس العالم عبر عمليات سوداء، فإن "أحد الاعتراضات الرئيسية على استضافة قطر لكأس العالم هي علاقة القطريين الموثقة بالجماعات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة".

وعبّر كولين عن استغرابه من لقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع أمير قطر تميم بن حمد، الذي ترتبط بلاده بعلاقات مع جماعات إرهابية تشتبه السلطات البريطانية في وقوفها وراء تفجير مانشستر الدامي الذي أودى بحياة 14 شخصاً العام الماضي.

وقال الكاتب إنه على مدار سنوات دأب كبار أعضاء العائلة المالكة في قطر على تمويل ودعم هذه الجماعات كجزء من حملة منظمة ضد الدول العربية الكبيرة. ويكفي أن السمعة القطرية المتصلة بالإرهاب قد أنتجت نكات شائعة يتداولها الناس، حيث ذكر الكاتب إحداها بالقول إن "فريق داعش سيواجه فريق القاعدة بمونديال 2022" في الدوحة، لكن النكتة ما هي إلا واقع يؤكد على الصورة السيئة للدوحة التي لن تستطيع شركات العلاقات العامة محوها.

وبحسب كولين، لن تستطيع الأموال أن تصلح الضرر الذي لحق بسمعة الدوحة وقدرتها على تنظيم المونديال إذا أثبتت التحقيقات الجارية في هجوم مانشستر العام الماضي وجود صلة ما بين قطر والجماعات الإرهابية المتهمة بتدبير التفجير الذي أودى بحياة 22 شخصاً وأصاب العشرات بجروح بالغة.

ووفقا للتحقيقات، فإن والد سليمان العبيدي الانتحاري المسؤول عن تنفيذ الهجوم، والذي كان قد سبق إجلاؤه من ليبيا على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية في عام 2014، كان عضواً سابقاً في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، التي تم حلها عام 2011، لكنها عادت في شكل آخر لتتلقى تمويلاً قطرياً، عبر أبرز قادتها عبد الحكيم بلحاج .

وأصبح بلحاج مفروضاً على المشهد السياسي الليبي، عبر وسائل الإعلام القطرية، التي سوقته "قائداً ثورياً" وشخصية سياسية "متزنة" على عكس حقيقته الإرهابية، فتحول إرهابي مطلوب دولياً إلى صاحب ثروة تقدر بالمليارات.

وبينما يسعى نظام الدوحة بكل الطرق المثيرة للجدل إلى تنظيم كأس العالم، لايزال يتعين عليه الإجابة على أسئلة بشأن اللعب مع الإرهابيين وتمويلهم.