12 شركة طيران تسعى لاستئناف رحلاتها إلى سورية.. من يعرقلها؟

جهينة نيوز

تلقت الحكومة السورية طلبات لأكثر من 12 شركة طيران تسعى لاستئناف رحلاتها إلى سورية، بحسب وزير النقل علي حمود، الذي لفت إلى أن هنالك دول أجنبية تحاول عرقلة هذا العمل.

وفي تصريح صحفي، قال حمود: «تسلمنا طلبات من شركات أوروبية وعربية وسنسعى لأن تصل هذه الشركات إلى أهدافها، ونحن قيد الإعلان عند وصول الموافقات للتشغيل من هذه الدول».

في سياق متصل، أفاد وزير النقل بأن الطريق إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن جاهز للاستخدام وأن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن بسط الجيش السوري سيطرته على المنطقة هناك، مشيراً إلى أن الحكومة السورية لم تتلق بعد طلباً من الأردن بفتح المعبر.

الجدير بالذكر أن الجيش السوري استعاد سيطرته على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في وقت سابق من الشهر الحالي خلال عملياته العسكرية في الجنوب السوري.