معرض دمشق الدولي سيشهد ملتقى لمجلس الأعمال السوري-الروسي وآخر مع جمهورية القرم

جهينة نيوز

سيشهد معرض دمشق الدولي في دورته الستين ملتقىً لمجلس رجال الأعمال السوري-الروسي وذلك بالتنسيق بين مجلسي رجال الأعمال في البلدين، وذلك حسبما أوضح رئيس مجلس الأعمال السوري-الروسي سمير حسن.

وقال حسن لـ "سبوتنيك": إن الملتقى سيقعد في الفترة ما بين 6 و8 أيلول المقبل بمشاركة مميزة وكبيرة من الجانب الروسي من خلال حضور أكثر من 70 رجل أعمال روسي، ومثلهم من الجانب السوري، وسيكون هناك مناقشة لمشاريع مهمة وحيوية في قطاعات رئيسة، هي النقل، الزراعة، الصناعة، السياحة والتجارة، إضافة إلى الكهرباء والنفط.

وأشار حسن إلى أن هذا الملتقى هو استمرار للملتقيات السابقة التي بدأت تظهر نتائجها حالياً، حيث إن تطوير العلاقات الاقتصادية لا يحدث من دون اللقاء المباشر بين رجال الأعمال، للاتفاق على بناء علاقات استراتيجية، داعياً الأصدقاء الروس للاستثمار في سورية، ومبدياً استعداد رجال الأعمال في سورية لمشاركة الجانب الروسي في إقامة هذه الاستثمارات في كافة القطاعات، سواء الصناعة أم الزراعة أم السياحة أم غيرها من القطاعات، لكون رجال الأعمال الروس شركاء حقيقيين ومخلصين لسوريا وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار المنتظرة.

كما سيكون هناك لقاء آخر هامش معرض دمشق الدولي مع جمهورية القرم بالتوقيت ذاته، للبحث في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكان وفد من رجال الأعمال الروس زار دمشق بداية شهر حزيران الماضي، وشهدت زيارته تفاهمات حول عدد كبير من المشاريع والاتفاقيات لإقامة مشاريع واستثمارات في سوريا بينها مصانع ومراكز تدريب ومحطات كهرباء.