وزير النقل: الطريق إلى معبر نصيب جاهز وندرس فتحه.. طلبات لأكثر من 12 شركة طيران لاستئناف رحلاتها الى دمشق!

جهينة نيوز

قال وزير النقل علي حمود إن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن، المغلق بسبب الحرب منذ عام 2011، جاهز للاستخدام وإن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن استعادت السيطرة على المنطقة الحدودية.

وقال الوزير في حديث مع رويترز إن الحكومة السورية لم تتلق بعد طلبا من الأردن بفتح المعبر. وأضاف ”الطريق أصبح جاهزا للتشغيل، بهذا الاتجاه ندرس إعادة فتح المعبر وتشغيله“.

وتابع ”انتهينا من كل القضايا التي كانت تمنع الوصول إلى هذا المعبر وأخذنا المبادرة لتجهيز الطريق وإعادة صيانته لإمكانية تجهيزه من أجل تشغيل المعبر.“

وقال حمود إن شركات طيران أجنبية تبدي اهتماما باستئناف الرحلات إلى سوريا والحكومة تلقت طلبات من أكثر من 12 شركة طيران لاستئناف رحلاتها لكن دولا أجنبية تحاول منعها من استئناف الخدمات لسوريا الواقعة تحت عقوبات غربية.

وقال ”الطلبات من شركات أوروبية وعربية ونحن حريصون على هذه الشركات أن تصل إلى أهدافها واننا قيد الإعلان عند وصول الموافقات للتشغيل من هذه الدول“.