صفقة كبيرة ومدوية في كرة القدم خلال ساعات قليلة!

جهينة نيوز

تشهد الساعات المقبلة اتفاقا مثيرا بين ناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليين، لإغلاق صفقة ستكون أصداؤها مدوية في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "Tutto Sport" الإيطالية الصفقة الجديدة بين الناديين ستشمل عودة المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي إلى يوفنتوس، في وقت تقدر فيه قيمته السوقية بـ40 مليون يورو.

على أن ينتقل المهاجم الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، من صفوف يوفنتوس إلى ميلان، على سبيل الإعارة مقابل 18 مليون يورو، مع إمكانية الشراء بشكل نهائي، بإضافة 37 مليون يورو.

وتشير العديد من التقارير إلى رفض الأرجنتيني مغادرة "السيدة العجوز"، لأنه يريد المغادرة نهائيا لا الإعارة.

وتسعى إدارة اليوفي لحل المشكلة التي سيتسبب بها الأرجنتيني ماليا للنادي، من أجل توفير مبلغ 55 مليون يورو.

حيث دفع يوفنتوس 90 مليون يورو قبل عامين لجلب اللاعب لصفوفه، وبهذه العملية يكون قد استفاد من اللاعب لعامين ووفر المبلغ المطلوب.

وفي المقابل سيعود بونوتشي بنفس المبلغ الذي تم بيعه، مع رغبة اللاعب بالعودة لصفوف ناديه السابق.