الجيش الأردني يمتص الغضب حول تنقل أحلام بطائرة عسكرية و الأخيرة ترد

جهينة نيوز:

أثار ظهور الفنانة أحلام و هي تتنقل بطائرة عسكرية غضب الشعب الأردني و ذلك أثناء زيارتها للأردن لمشاركتها في حفل غنائي ضمن مهرجان جرش

وحاول الجيش الأردني امتصاص الغضب الجماهيري من خلال بياناً توضيحيا يشرح أسباب تنقل الفنانة أحلام بمروحية عسكرية، .

وقال الجيش أمس الثلاثاء، إن نقل الفنانة أحلام بطائرة عسكرية إلى مدينة البترا جنوبي المملكة، جاء بالتزامنت مع نقل عدد من القيادات الأمنية وكانت ذهابًا فقط.

وأوضح الجيش في البيان أنه "وتعقيبًا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما رافقه من تعليقات جانبَ أصحابها عين الحقيقة حول الطائرة التي أشاع الكثير أنها ذهبت خصيصًا لنقل الفنانة أحلام إلى البترا، استوجب الأمر التوضيح، لقد كانت رحلة هذه الطائرة مقررة مسبقًا إلى جنوب المملكة؛ وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومديري الأجهزة الأمنية من جولتهم الأمنية إلى حدود المدورة ومحافظه معان والعقبة كمحطة أخيرة، بعد سلسلة لقاءات أمنية لهم ضمن المنطقة الجنوبية من المملكة".

وأضاف البيان: "تصادف ذلك مع طلب استئجار للطائرة لنقل الفنانة أحلام فقط برحلة الذهاب، لذلك تقرر الموافقة على نقلها في رحله الذهاب، ولم تنتظر الطائرة عودتها ضمن برنامج خاص بها"، مؤكدًا أن "هناك تعاونًا مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة لتلبية بعض طلباتهم في استئجار الطائرات العمودية لنقل الوفود الرسمية أو السياح أو عمليات التصوير الجوي المختلفة والتغطيات الإعلامية، وهذا الأمر ليس بالجديد لعدم وجود شركات طيران خاصة تقدم خدمة الطيران المستأجر داخل المملكة".

من جهتها استغربت أحلام حملة الهجوم الذي تعرضت له، اضطرت للخروج عن صمتها والدفاع عن نفسها.

وقالت أحلام إنها أستأجرت هذه الطائرة على حسابها الخاص. وكتبت في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "فقط للتوضيح استأجرت الطائرة العسكرية من حسابي الخاص ومش أول مره استأجر طياره عسكرية ولله الحمد بس سعادتي بوجودي في بلدي الثاني الاْردن لا يعادلها سعادة .. ولو طلب مني أن أمشي إلى البتراء لمشيت".

كما ردت أحلام أيضا على تقليل البعض من قيمة زيارتها وترويجها للسياحة الأردنية، وذلك من خلال المقارنة بينها وبين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لمدينة البتراء الأردنية، قائلة:"أما بالنسبه لأوباما وغيرهم لا يملكون وبكل فخر ما أملك وهو حبي الحقيقي للأردن".

وتابعت: "فأنا بنت الاْردن أولاً والوطن العربي بأسره أنا بنت عربيه وسأعود البتراء واصور فيها كليب ألبومي القادم شكراً لك يجب اأن يفتخر الأردنيون بك لأنك محب لبلدك ومخلص كثر الله من أمثالك".