مكافحة استجرار التيار الكهربائي الغير مشروع ضمن ورشة عمل.. اطلاق حملة «احسبها صح» لترشيد الاستهلاك!

خاص- جهينة نيوز

ركزت ورشة عمل التي اقامتها وزارة الكهرباء بمشاركة وزارتي العدل والادارة المحلية والبيئة على معالجة الاستجرار غير المشروع للكهرباء وسبل معالجة هذه الظاهرة والادارة الذكية لشبكات الكهرباء والمتطلبات اللازمة من جميع الجهات للتنسيق بأعلى مستوى للوصول لواقع كهربائي أفضل .

ووبين مصدر في وزارة الكهرباء لموقع جهينة نيوز ان هدف الورشة هو الوصول لمشروع تنفيذي يحظى بالموافقة الحكومية لمعالجة ظاهرة الاستجرار الغير مشروع بكل جوانبها والمتعلقة بالمناطق السكنية المنظمة والعشوائية ومشاريع التطوير العقاري المستقبلية وذلك للتخفيف من هدر المال العام.

وتتضمن الورشة عرض لرؤية وزارة الكهرباء في الاستفادة من التقنيات الحديثة في ادارة واستثمار شبكة التوزيع " مشروع القراءة الآلية " الذي سيهدف لتحسين خدمة المشتركين والحد من الاستجرار الغير مشروع للكهرباء ويساهم في تخفيض الفاقد الفني والتجاري .

و تم عرض رؤية وزارة العدل لقانون مكافحة الاستجرار الغير مشروع رقم 35/2015 وسبل تطويره ليناسب الاجراءات المتفق عليها.

قدم الحضور من فعاليات حكومية وغير حكومية مشاركات قيمة بهدف الوصول للصيغة الأمثل لتحقيق أهداف الورشة.

كما أطلقت وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الوطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة حملة "احسبها_صح" وتهدف لنشر ثقافة غير نمطية تعنى بالترشيد العقلاني للطاقة الكهربائية المتاحة والاستخدام الامثل لها بالإضافة الى نشر الوعي الطاقي المجتمعي و الاستفادة من استخدام الطاقات المتجددة والبديلة وخاصة الطاقة الكهربائية.