احكام السيطرة على قرية القصير آخر معاقل إرهابيي "داعش" في حوض اليرموك بريف درعا

جهينة نيوز

اشتبكت وحدات الجيش مع آخر تجمعات ارهابيي تنظيم "داعش" في قرية القصير بحوض اليرموك بريف درعا بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين على بلدة الشجرة وقرى عابدين ومعربة وكويا وبيت آره ومن ثم تابعت تقدمها وحصارها لما تبقى من فلولهم في القصير وصولا إلى القضاء على آخر بؤرة لهم وإعلانها محررة من الإرهاب.

وحسبما ذكرت سانا أن وحدات الاقتحام تلاحق ما تبقى من الإرهابيين الذين فروا إلى الوديان المجاورة وسط انهيار كامل في صفوفهم في الوقت الذي يعمل عناصر الهندسة على تمشيط القرية لتأمينها من مخلفات الإرهابيين.

وبعد تحرير قرية القصير اليوم يكون الجيش دحر التنظيمات الإرهابية من محافظة درعا بينما تعمل الجهات المعنية على استكمال إخراج ما تبقى من الإرهابيين الرافضين للتسوية في عدد من قرى القنيطرة إلى شمال سورية إيذانا بإعلان المنطقة الجنوبية خالية من الإرهاب في الساعات القادمة.