BMW تبني مصنع في هنغاريا بمليار يورو

جهينة نيوز

أفادت وكالة "رويترز" أن شركة BMW ستستثمر 1 مليار يورو ما يعادل 1.17 مليار دولار، في بناء مصنع جديد في هنغاريا، في وقت تزداد فيه قوانين الحماية على صانعي السيارات بقيود التصدير القاري، وإعادة توجيه شبكات الإنتاج لتخديم المناطق الإقليمية.

ويشار إلى أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أثر سلباً على الصادرات بين الأمم، ما أجبر صانعي السيارات في العالم مثل "فيات كرايسلر" و"ديملر" وغيرها، على الحد من تطلعاتها الربحية.

وكجزء من استراتيجية "ابني حيث تبيع"، أوقفت BMW تصدير سيارتها X3 للصين من مصنع جنوب كاليفورنيا، لتتجنب التعرفة الجمركية المفروضة، من خلال صنع السيارات في مصنع بديل في الصين.

وأعلنت BMW أن المصنع الهنغاري الذي تبنيه هو الأول منذ العام 2005 في أوروبا، تجاوباً مع تزايد التوتر التجاري، وقال مصنعو مصنع ميونيخ أن معمل هنغاريا سيكون بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف سيارة، ولم تحدد الشركة موديلات السيارات التي ستصنعها في المعمل الجديد، وقالوا أن هذه الخطوة ستساعد في زيادة بصمة تصنيعها في أوروبا، حيث أن سوق أوروبا تغطي 45% من إنتاجها.

والجدير بالذكر أن لكل شركة Audi و Daimler مصنعاً في هنغاريا، وأعلنت شركة Audi مؤخراً عن استثمارات لإطلاق سلسلة إنتاج من المحركات الكهربائية في البلاد.

ترجمة JP NEWS