برنامج تكوين 2 بالشراكة مع الجمعية السورية للمعلوماتية و شركة فينشر

جهينة نيوز:

انطلاقا من التزام بنك البركة بتشجيع ريادة الأعمال وروح الابتكار ,وتحضيرا لإطلاق برنامج " تكوين "لريادة الأعمال في نسخته الثانية , وقع بنك البركة سورية وكل من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية و شركة فينشر للاستشارات والتدريب اتفاقيتي شراكة للإطلاق الرسمي..

حيث بينت الاتفاقيتين دور الشركاء الاستراتيجيين بتقديم الدعم الغير مالي لنجاح البرنامج من خلال المساهمة بتقييم المبادرات وتقديم الخبرات العملية المتوافرة لديهم للتوجيه التدريبي للفرق المرشحة من خلال خطة تدريبة بالتعاون مع المدربين الخبراء المعتمدين من قبلهم بالإضافة للمساهمة في تقديم الدعم بالموارد البشرية المتاحة لديهم عبر المحافظات السورية