زين الدين زيدان مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

الأربعاء, 1 آب 2018 الساعة 13:29 | رياضة, كرة القدم

زين الدين زيدان مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

جهينة نيوز

يعتبر المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أحد أكثر المرشحين لخلافة، البرتغالي خوسيه مورينيو، في تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي.

فبحسب صحيفة "غازيتا رو" الروسية، فإن الفرنسي مرشح بقوة لخلافة البرتغالي في النادي الإنجليزي.

ولايزال البرتغالي على رأس عمله في النادي الإنكليزي، لكن في حال قررت الإدارة عزله فإن الفرنسي هو الخيار الأبرز والأكثر ترشيحا.

وكانت وسائل إعلامية ذكرت، في يوليو/تموز، بأن الفرنسي سيشغل منصبا إداريا في نادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر بأن الفرنسي زيدان أعلن عن رحيله من النادي الملكي في 31 مايو/أيار، وحقق برفقة النادي بطولة دوري الأبطال الأوروبية 3 مرات،

بالإضافة لفوزه بكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وبطولة الدوري الإسباني والسوبر الإسباني مرة واحدة.


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