أردوغان: لا نخضع للتهديدات الأمريكية واستخدامها لن يفيد!

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن لغة التهديدات لن تفيد، ولا يليق بأمريكا استخدامها.

وأكد أردوغان عدم خضوع بلاده للتهديدات، في إشارة إلى تهديدات من واشنطن بإيقاف عملية تسليم أنقرة مقاتلات أف- 35.

وتابع أردوغان في تصريحات للصحافيين، صباح اليوم الأربعاء: "لا يليق بأمريكا استخدام لغة التهديد وتركيا لا تخضع للتهديدات".

وأضاف الرئيس التركي: "تركيا كانت وما زالت بلدا متعاونا في حلف الناتو ولا تزال تواصل موقفها هذا، واستخدام لغة التهديد ضد تركيا التي تتعاون على أعلى مستوى في الناتو لا يليق بأمريكا".

سبوتنيك