أمريكا: كوريا الشمالية تسلم رفات تعود لزمن الحرب

جهينة نيوز

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن تحليلا مبدئيا للطب الشرعي أظهر أن أكثر من 50 صندوقا سلمتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، احتوت فيما يبدو على رفات بشرية تعود للحرب الكورية (1950-1953)، ومن المرجح أنها تخص أمريكيين، وفقا لـ"رويترز".

وقال جون بيرد، وهو خبير في الطب الشرعي ويعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية، للصحفيين في قاعدة أوسان الجوية بكوريا الجنوبية: "لا يوجد سبب يدعو للشك في أنها لقتلى من الحرب الكورية". وأدلى بيرد بالتصريحات قبيل الموعد المقرر لنقل الرفات جوا إلى هاواي لإجراء المزيد من الفحوص وتحديد الهوية.

وكانت طائرة نقل عسكرية أمريكية قد نقلت الرفات، يوم الجمعة، من مدينة وونسان في كوريا الشمالية في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه خلال القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو/ حزيران.