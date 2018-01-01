أمر بمباشرة تنفيذ مشروع مشفى جرمانا الحكومي.. انفاق 3.5 مليارات ليرة على الأعمال الخدمية في داريا والمعضمية

جهينة نيوز

أكد المهندس فداء يوسف مدير المشاريع ومتابعة التنفيذ في وزارة الأشغال العامة والإسكان لصحيفة الثورة: أنه تم اعطاء الموافقة من قبل الوزارة على أمر المباشرة لتنفيذ مشروع مشفى جرمانا الحكومي والذي تم التعاقد على تنفيذه مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية - فرع دمشق بقيمة أربعة مليارات وثلاثمئة مليون ليرة.

وبين أن المشروع يقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا بالقرب من الشارع العام في منطقة القريات، حيث تشغل أرض المشروع مساحة إجمالية تقدر بـ 5715 متراً مربعاً، ويتألف الموقع العام للمشروع من ثلاثة مداخل رئيسية بكتلة بناء المشفى الرئيسية، اضافة الى كتل الخدمات الملحقة ومساحات خضراء .‏

وأضاف المهندس يوسف أن المشفى يحتوي قبوان أحدهما مرآب للسيارات ويضم الأخر لأقسام المطبخ والغسيل والكوي ، والتعقيم المركزي والصيانة والخدمات الفنية والمستودعات والمشرفة مع ساحات التخديم، وسيحتوي على نحو 100 سرير إضافة إلى غرف عمليات وعيادات خارجية وقسم إسعاف وصيدلية على أن يجهز بتجهيزات وتقانات طبية حديثة وتتوزع فعاليات المشفى على الطوابق المختلفة وتشمل أقسام العناية المشددة مع العزل والعمليات والمخابر والأشعة وغسيل الكلى والنسائية والأطفال والحواضن ، والداخلية والجراحة وقسم لروضة الأطفال وجناح إقامة للممرضات وأجنحة إقامة للمرضى ، وسيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع حيث تشمل تنفيذ القبو الثاني والقبو الأول والطابق الأول .‏

وفي السياق ذاته أكد المعنيون بالمجلس البلدي في جرمانا على حاجة المدينة الضرورية والملحة للمستشفى الحكومي الذي سيخدّم شريحة واسعة من سكان البلدة والوافدين اليها، والذين ناهز عددهم المليون شخص، وأن المشروع مدرج على خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكان وضع حجر أساسه في 21 تشرين الثاني عام 2015.‏

وفي نفس السياق أنفقت محافظة ريف دمشق لتأهيل الخدمات والبنى التحتية والمرافق العامة، وترحيل الأنقاض في مدينتي داريا والمعضمية، ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة، كما تم تخصيص مجلس مدينة داريا بسيارة قلاب، مع دعم نادي أشرفية صحنايا الرياضي بثلاثة ملايين ليرة، وذلك خلال لقاء جماهيري مع أهالي مدينة حرستا ومنطقة الزبداني، ومدن داريا ومعضمية الشام، والسيدة زينب وبلدات صحنايا وأشرفيتها، والباردة وماحولهما.‏

وأكدت مصادر المحافظة خلال اللقاء الجماهيري أنه تم افتتاح مركز الاتصالات في مدينة حرستا بعد إعادة تأهيله وتزويده بالمستلزمات الحديثة، والذي يتضمن مركزاً لخدمة المواطن، وبين مدير فرع الاتصالات بمحافظة ريف دمشق المهندس جمال قالش أن تكاليف إعادة تأهيل مركز الاتصالات وخدمة المواطن وصلت إلى أكثر من 150 مليون ليرة، كما تم تقديم سيارة قلاب لمجلس مدينة حرستا، لأن المدينة ستشهد خلال المرحلة القادمة نشاطاً كبيراً في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية، كذلك عودة الأهالي إليها خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى أنه سيتم العمل على إدخال مواد البناء للمواطنين لترميم منازلهم، موضحة أن العمل في قطاع الكهرباء مستمر بشكل جيد.‏

وفي مدينة الزبداني أوضحت المصادر أنه يتم تقديم الدعم لانجاز الكثير من المشاريع الخدمية على مستوى الكهرباء والمياه وفتح الطرقات وتعزيل الأنقاض، كذلك تم دعم نادي أشرفية صحنايا الرياضي ومنحه ثلاثة ملايين ليرة تشجيعاً للعمل الرياضي، مع بذل المزيد من الجهود لتحقيق رغبات جميع المواطنين.‏