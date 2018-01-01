أبراج يوم الأربعاء 2018/8/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/1: صاخب، ناقض، متمرد، يحب المعرفة والفن، يحتفظ بالاسرار، لطيف، يحمي نفسه، قادر على التضحية، رائع، واسع الخيال، قلب طيب، صديق وفي، متسامح، لا يعرف الحقد، يحب التغيير والتنويع، يحب العائلة، للبعض ايقونة وسام وللطلاب تخرج ونجاح وللبعض ارتباط وزواج ويمكن انتساب لمشاركة او انسحاب من مشاركة او الدخول بمعركة قانون، الاشهر المقبلة يوجد سفرة قديبة تغيير له حياته، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: دخلت بدائرة الاضواء احتمال عندك حلم تحققه وتشعر بارتياح حتى تتمكن من السعادة والبهجة، قد تحصل على مكافئة القمر عندك معناه اليوم تحركاتك ايجابية استغل هذا اليوم لأي شيء تقتنع فيه لأن اليوم يومك وممكن ان تعرف نفسك الاكثر قدرة على التنظيم وعندك وسائلك الخاصة وعندك تعاون واتصالات ويمكن اليوم ان تكون هي الفكرة الاساسية بهذا النهار تغير شكلك او مكانك او تحسم امرك مولود الحمل.

الثور: اليوم تنتبه تضطر ان تخضع لبعض الاوامر، تكون متحسب اليوم، احتمال يطرأ ما يثير بعض القلق يشغلك، اليوم الأمور عابرة وتستقر، حاول ان لا تقلق، اليوم يوجد احتكاكات وفكرك متيقظ يسعدك على تخطي اي عرقلة او خيبة امل، انتبه لمصالحك و أجّل أي شيء، نهار ضعيف اليوم ويوجد ظلم عند مولود الثور.

الجوزاء: اليوم احتفال اجتماعات لقاءات حظ يمتد لك وقت مناسب يوم مناسب حتى تلتزم بمواعيد وتتقرب وتخاطب الشريك او الحبيب اليوم يقترب منك الاصدقاء، تحل مشاكل، اليوم كأنه يوجد محبين كثيراً وبالتالي تحصل على قوة ووجاهة بمجال عملك لأنه هو نعارك اجتماعي ومبسوط مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تركز على عملك حتى تصل الى التخلص من الارق وبعض المشاكل البسيطة التي تعكر مزاجك، اليوم ممكن اخطاء او عمل كثير مع الغرباء او ممكن ان تصعد ادراج لذلك انتبه، همومك كثيرة تجنب الامور العويصة، كن لبق واستخدم حكمتك مع الانتباه لمركزك العملي مولود السرطان.

الاسد: اليوم قوة اتصالات ورغبة في التنقل والسفر والاتصالات البعيد يومك جميل ونشيط تشعر بطاقة كبيرة تشتد عزيمتك في العمل تحل اي مشكلة على صعيد قانون محامي اوراق انتبه من مواجهة او فقدان دبلوماسية وتجنب التوتر، لكن عليك ان تقرب المسافة لأن اليوم لصالحك اذا كنت مسافر او على طريق سفر انتبه من السرعة مولود الاسد.

العذراء: اليوم استفيد من اخطاء الماضي وركز اهتمامك بمجالك المهني وانتبه من مواجهة ومواقف محرجة لا تلوم احد، اليوم ظروفك وامكانياتك هي تدعك ان تفكر كيف تريد ات تقترض مال أو تسدد بعض الديون او تشتري حاجة غير اساسية، اليوم حاول ان تعمل تعديل على تحسين ميزانيتك لأن نهارك فيه تعاطف ومساعدة، تسمع نصائح وشكر على اشياء معنوية مولود العذراء.

الميزان: اليوم صعب حاول لا ترد وهدئ من روعك ولا تخالف التعليمات، احتمال عرقلة على صعيد شركائك عمل أو عاطفة، تطلب تعاون ومساعدة ولا تدع افكارك تشتتك، احتمال في هذه الفترة يوجد تأجيل لمواعيد ولقاءات اذا كنت هادئ تحمي نفسك، نهار جيد لكن بالعموم الخصم أقوى منك مولود الميزان.

العقرب: انتباه تراكم اعمال واجبات، احتمال تشعر بفتور وضيق اليوم يوجد ازعاجات لذلك انتبه يمكن ان يدخلك بجو الكسل لا تؤجل انتبه على غذائك المصدر تعتمد عليه، اليوم تنتبه من هو المصدر لأنك تطلب مساعدة ولا تبالغ كثير ويمكن الأيام الآتية اريح لكن اليوم عندك اعمال كثيرة مولود العقرب.

القوس: استغل هذا اليوم مميز ومحظوظ في حواراتك لتشرح وجهة نظرك اليوم جميل ليخدمك بكثير من اعمالك، تزداد عواطفك اتجاه الشريك والحبيب تزداد رغبتك بالسهر التأمل بالذكريات الماضية، نهارك جميل حتى تضع النقاط على الحروف من اوضاعك الشخثية واجواء رومنسية، اليوم احلامك علاقاتك سهرة اطفال اهتمام بأطفال كله لك مولود القوس.

الجدي: اليوم السبّاق المبادر لأي أمر وخاصة تحل مشاكلك العائلية، لا تكون ضحية انفعال، حاول أن تبحث عن حل وسط ولا تحمل الشريك أو احد افراد عائلتك اسباب خلافاتك، المطلوب منك ان تكون منتبه لأن اليوم لكامل البيت والعائلة وجهة نظرك اهتماماتك لمحيطك، دبلوماسيتك هي للعائلة اليوم لا تدخل نفسك بمواجهة مع عائلتك، اذا كان هناك عرقلة او تأجيل هو بسبب القمر بمربعك مولود الجدي.

الدلو: ايجابي تنقل عمل ذهني نهارك يحمل خطوات عملية ومالية بالتأكيد لديك اعمال لتقوم بتسديد وتنشيط واجراءات وممكن سفرة قصيرة او رحلة، اليوم تميزك بمواهبك هي التي ستظهر بكلامك وبقوتك لكن انتبه من ورطة على صعيد عائلتك لأنه اليوم جيران واخوة واخوات هو محيطك العائلي المهم بالنسبة لك مولود الدلو.

الحوت: اليوم لديك شعور مادي وفكري وبحاجة اساسية لقصة تتعلق بالمادة او المكاسب او الهدايا، اليوم لا يوجد صعوبة عندك لكن يوجد بعض المدفوعات أو تضع حجر اساس لقضية خاصة فيك، يوجد حيرة ومراقبة عندك احتمال مكسب مالي كبير لكن عليك ان تكون حذر كثيراً مولود الحوت.