الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 255 لعام 2018 لتعيين وإنهاء تكليف عدد من القضاة

جهينة نيوز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوماً عين بموجبه القاضي سمير مصطفى إسماعيل باشا رئيساً للغرفة المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة النقض.

وتضمن المرسوم إعادة تشكيل محكمتي الجنايات الناظرة بقضايا الإرهاب، وشملت الغرفة الأولى كل من القضاة: زاهرة بشماني رئيساً، وطلال صلاح الجيرودي والرائد سامر ديب عباس أعضاء، في حين شملت الغرفة الثانية كل من القضاة: محمد مازن خانكان رئيساً، ومحمد رضوان حجة والرائد وسام يوسف عضوم أعضاء.

واشتمل المرسوم على تسمية القاضي راتب وليد الليموني رئيساً للنيابة العامة لدى محكمة الإرهاب، وتعيين كل من القضاة عدنان سلطان لطف الله قاضي تحقيق ثالث، ومحمد حسن الصفر تحقيق خامس، ومريم صافي الدغلي قاضي تحقيق تاسع، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني قاضي تحقيق حادي عشر، وتعيين كل من القضاة محمد علي حسين شباط ومحمد علي حداد قضاة نيابة عامة.

وأنهى المرسوم تكليف كل من القضاة أحمد غسان زهرة، ميزر عدنان يونس، عابد كامل حسن، ورازي فهد الفريج من العمل لدى محكمة الإرهاب، وإنهاء ندب كل من القضاة العسكريين نزار الدندل، مصطفى النعمان، فراس نصور، وطلال الهدلي بالعمل لدى المحكمة ذاتها.