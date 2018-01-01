فرنسا تحظر الهواتف المحمولة في المدارس

جهينة نيوز

صوت مشرعو القوانين في فرنسا، على حظر الهواتف المحمولة على تلاميذ المدارس حتى سن 14 و15 عاما ، وذلك مع بداية العام الدارسي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بحسب وكالة الصحافة الفرنسية .

ويأتي الحظر من بين المطالب التي جاءت في الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ومنح نواب حزب الوسط ماكرون وحلفاءه موافقتهم النهائية على مشروع القانون، في حين امتنع المشرعون من اليسار واليمين عن التصويت، ووصفوا القانون بأنه "نشاط دعائي" لا يغير من الواقع شيئا.

لكن وبحسب القانون، فقد تسمح المدارس باستثناءات لاستخدام الهواتف في المدارس، "للاستخدام التربوي"، أو الأنشطة اللاصفية، أو للتلاميذ المعاقين.

كما أن للمدارس الثانوية الحق في تقرير ما إذا كانت ستفرض حظرا جزئيا أو كليا على الهواتف المحمولة لديها.

ويمتلك نحو تسعة من كل 10 مراهقين فرنسيين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما هواتف ذكية.