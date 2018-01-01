هل ينتقل «فيدال» من بايرن ميونيخ إلى ميلان؟

جهينة نيوز

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني بات بصدد الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، ويتوقع انتقال فيدال البالغ من العمر 31 عاماً، في البداية بعقد إعارة، في الوقت الذي مدد فيه عقده مع بايرن ليستمر إلى 2020 بدلاً من 2019.

وفي الصيف المقبل، يمكن لإنتر ميلان ضم اللاعب بعقد نهائي مقابل مبلغ يتراوح بين 18 و20 مليون يورو، وهذا بسبب قواعد اللعب المالي النظيف خلف عملية الانتقال المعقدة لهذا اللاعب.

انضم فيدال، الذي خاض 100 مباراة دولية، إلى بايرن ميونخ قادماً من يوفنتوس الإيطالي عام 2015 وتوج مع الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) ثلاث مرات.

DPA