قائد الحرس الثوري الإيراني: شعبنا لن يسمح لمسؤوليه بالتفاوض مع الشيطان الأكبر

جهينة نيوز

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في بيان له عدم قبول إيران دعوته للاجتماع قائلاً: أي لقاء بين مسؤولين إيرانيين والولايات المتحدة لن يحدث، مشيراً إلى أن "الشعب الإيراني لن يسمح لمسؤوليه باللقاء أو التفاوض مع الشيطان الأكبر". وأشار إلى أنه "حتى الرؤساء الذين سيكونون بعدك لن يرون ذلك اليوم".

أعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين في وقت سابق عن رفض طهران عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض. واشترطت طهران عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي للدخول في أي مفاوضات مع واشنطن.

وكالات