عادل إمام يرفض منحه جائزة "فاتن حمامة"

الثلاثاء, 31 تموز 2018 الساعة 21:47 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

عادل إمام يرفض منحه جائزة

جهينة نيوز

رفض الزعيم عادل إمام جائزة "فاتن حمامة" التقديرية كان مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، رشحه لها مؤكدا أنها لا تضيف لرصيده شيئا

وأكد الزعيم عادل إمام أنه رفض الجائزة بسبب انشغاله بمشروع فني جديد يعكف حاليًا عليه، لكن الأمر اتضح غير ذلك، حيث أكد مصدر مقرب من عادل إمام أنه رفض الجائزة لأنه يرى نفسه أكبر قيمة فنية من فاتن حمامة ولن تضيف الجائزة لرصيده شيئًا وأن آخرين بدلا منه يستحقونها.

لذلك توجه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى الفنان الكبير حسن حسني لتكريمه ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، كي يتسلمها في حفل افتتاح الدورة الأربعين للمهرجان.

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل، كما أنه سيختتم فعالياته في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.


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