برعاية الرئيس الأسد.. الدكتورة العطار تفتتح الدورة الـ30 من معرض الكتاب الدولي

جهينة نيوز

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد افتتحت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية مساء اليوم الدورة الـ30 من معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد الوطنية.

وتشهد هذه الدورة التي تقام تحت شعار «مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني» مشاركة أكثر من 200 دار نشر موزعة على 182 جناحاً بينها 120 داراً سورية والباقي دور عربية وأجنبية تحقق عبر إصداراتها من الكتب في شتى صنوف المعرفة تنوعاً يناسب اهتمام مختلف شرائح القراء.

ويقام على هامش المعرض برنامج ثقافي غني ومتنوع يتضمن مهرجاناً سينمائياً لآخر أفلام المؤسسة العامة للسينما، والاحتفاء بشخصية المعرض العالم الفارابي أحد أعلام الفكر الإنساني من خلال عرض مجموعة من المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة الأسد مع ندوة حوله، فضلاً عن توقيع 70 كتاباً في أجنحة المعرض، وتخصيص يوم للأطفال وندوات فكرية وسياسية وأمسيات شعرية وقصصية.

يشار إلى أن الدورة الأولى من معرض مكتبة الأسد انطلقت عام 1985 بعد عام من تدشين المكتبة ليساعد عبر دوراته المتلاحقة في زيادة نشاط النشر في سورية وتعميق الصلة بين القارئ والكتاب وتوفير وسائل المعرفة في شتى فروعها وتحقيق زيادة مطردة في الدول ودور النشر المشاركة قبل أن يتوقف جراء الحرب الإرهابية على سورية لأربعة أعوام ثم يعود إلى الحياة بدءا من عام 2016.