الهرم العظيم في الجيزة يبوح بأسرار كهرومغناطيسية في غرفه المخفية

جهينة نيوز

تحدثت صحيفة "ديلي إكسبرس" عن بوح الهرم العظيم في الجيزة؛ الأعجوبة الأخيرة من أعاجيب العالم المتبقية عن أسرار تتعلق بغرفه المخفية، وأضافت الاكتشاف الجديد عبارة عن موجات وإشارات من الطاقة.

ويعتبر هرم الجيزة المكان الأكثر جذباً للسياح في مصر والعالم، كونه المعلم الأثري الأخير لعجائب الدنيا السبع من العالم القديم، وصعق الاكتشاف الخبراء بعد معرفتهم أكثر عن طريقة نقل الإشارات، فشكل الهرم يركز الطاقة الكهرومغناطيسية في الغرف لتكون مستويات عالية من الطاقة.

ويشار إلى أن هذا الاكتشاف قد يساعد في خلق مصدر متجدد من الطاقة في المستقبل، وقالت جامعة ITMO الروسية أنه "هذه المعلومات تثبت أنها أكثر صدمة من أي خيال"، وقالت الجامعة أنه ينبغي عليهم القيام ببعض "الافتراضات" في دراستهم بسبب قلة معرفة داخل الأهرامات.

وتبقى الأهرامات لغزاً أمام العلماء حتى اليوم، وما يزالوا يحاولون فك طلاسم لم يستطيعوا حتى الآن ترجمتها، رغم فك رموز اللغة الهيروغليفية منذ قرابة القرنين.

ترجمة JP news