بلجيكي يفجر نفسه وسط ملعب لكرة القدم!

جهينة نيوز

أفادت وكالة "رويترز" أن بلجيكياً تقدم إلى منتصف ملعب خال لكرة القدم فى بلدة بلجيكية وفجر نفسه بقنبلة يدوية، فيما وصفته السلطات بأنه عمل ناتج عن حالة يأس.

وقال المدعي العام فى بيان إن الرجل، وهو جندي سابق يبلغ من العمر 65 عام، ترك رسائل وداع فى منزله القريب قال فيها إنه لم يعد يتحمل حياته وكتب وصيته، وصنف الإدعاء موته بأنه انتحار ولم يذكر اسمه.

وكان الانفجار الذى وقع فى بلدة "فيرفيه" الصناعية الشرقية قرب "لييج" قد أثار القلق فى بادئ الأمر بعد أن تعرضت بلجيكا لموجة من عنف المتشددين فى السنوات الأخيرة، لكن تفاصيل الحادثة عرضت صورة مختلفة تماماً.

وقال أحد الشهود "سار بهدوء نحو دائرة وسط الملعب، وفجر نفسه هناك قبل الساعة التاسعة صباحاً".