جهينة نيوز

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي: لو كان عدو بلادي مطلعاً على قدراتنا الدفاعية لما استخدم لغة التهديد ضد إيران.

وأوضح موسوي في خطاب له اليوم الثلاثاء أمام حشد من القادة والطلبة الجامعيين في جامعات الضباط في البلاد أن الشعب الإيراني لن يسمح للأجانب أن يتخذوا القرار لأمنه، وإن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرصيد الشعب الواعي وتدابير القائد العام للقوات المسلحة وفي ضوء الخبرات المكتسبة من سنوات الدفاع المقدس والحروب النيابية، هي اليوم أكثر استعداداً من أي وقت آخر للتصدي لجميع التهديدات والرد عليها بكل حزم.

وتابع القائد العام للجيش الإيراني، بحسب وكالة فارس الإيرانية، أنه من الأفضل لخبراء غرف الأفكار الأمريكية، مطالعة الدروس التي لا تنسى لهزائمهم المتكررة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدلاً عن التخطيط للتآمر ضدها وأن يدركوا أن خريجي مدرسة كربلاء لن يرضخوا لمنطق القوة أبداً.

وفي سياق متصل، قال وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، إن "الأعداء خاصة أمريكا ورئيسها ترامب لن يحققوا شيئاً من وراء تهديداتهم"، مشدداً على أنه "لو حدثت أية مشكلة فإن الشعب الموجود في الساحة دوما سيتدخل ويتصدى للأعداء".

وأشار إلى أن الشعب الإيراني "عاش ظروفاً صعبة خلال فترة الحرب المفروضة، ويتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة"، وأضاف أنه "لو شاهد الشعب التلاحم والتعاضد لدى المسؤولين فإنه سيقف بقوة وصلابة أمام المشكلات".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون، غير أن برلمانيين إيرانيين قالوا إن التفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن "أمر مهين" وليس من المناسب إجراؤه.

وكان ترامب، قد أعلن في أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً إلى أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة، وهو ما تبعته موجة من التهديدات المتبادلة.