"واتس أب" تطرح ميزة المحادثات الحية الجماعية

جهينة نيوز

طرح تطبيق "واتس أب" أمس الاثنين ميزة كان أعلن عنها منذ شهر أيار وهي "المحادثات الحية الجماعية"، التي تدعم الاتصال الجماعي لما يصل إلى 4 أشخاص في وقت واحد، بغض النظر عن أماكن تواجدهم حول العالم، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وكان "واتس أب" أوضح أنه بهذه الميزة، يمكن إجراء دردشة فيديو مع صديق أو فرد من العائلة من مكان بعيد، طالما هناك اتصال بالإنترنت، مبيناً أن هذه المكالمات مشفرة بالكامل، مثل جميع الدردشات التي تحدث عبر منصتها، وتتوافر هذه الميزة حالياً على هواتف "أبل" و"أندرويد".

وكانت شركة "واتسآب" أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، أن لديها 1.5 مليار مستخدم نشط شهرياً، ورجحت أنه ربما يكون هناك عدد غير قليل من الأشخاص الذين يحاولون تجربة ميزة الاتصال الجماعية الجديدة.