لافروف: عرقلة صياغة نظام عالمي جديد يزيد من عدم الثقة

جهينة نيوز

قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو في إطار اجتماع وزراء الخارجية والدفاع للبلدين بموسكو: "نرى مزيداً من الإصرار في محاولات عرقلة العملية الموضوعية لصياغة نظام عالمي جديد أكثر عدالة وديمقراطية"، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى "احتدام المواجهة والمزيد من عدم الثقة والغموض، والكثير من الدول تبدأ بالنظر إلى عامل القوة بمثابة ضمانة للسيادة وأداة لتفعيل المصالح الوطنية".

وذكر لافروف من بين الخطوات التي تتخذ لعرقلة العملية المذكورة تكثيف التحضيرات العسكرية والاستفزازات الإعلامية والتنافس التجاري غير النزيه.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الياباني تارو كونو باستئناف الحوار بين روسيا والولايات المتحدة. وأضاف أنه على روسيا واليابان تعزيز التفاهم في مجال الأمن.

أما بخصوص لقاء وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والياباني إيتسونوري أونوديرا، فأكد شويغو أنهما بحثا التعاون في المجال العسكري، مشيراً إلى أهمية الحوار بين وزارتي الدفاع الروسية واليابانية بالنسبة إلى ضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا أنه اتفق مع نظيره الروسي على أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية يصب في مصلحة روسيا واليابان على حد سواء، وعلى مواصلة التعاون من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكالات