لافرنتييف: مسار أستانا يسهم في تحقيق التقدم نحو إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية

جهينة نيوز

أكد رئيس الوفد الروسي إلى الجولة العاشرة من محادثات أستانا 10 في مدينة سوتشي خلال مؤتمر صفحي أنه يجب على السوريين أن يقودوا العملية السياسية في بلادهم وهذا ما تؤكد عليه روسيا صاحبة الموقف الثابت مع سيادة سورية ووحدة واستقلال أراضيها والملتزمة بالحل السلمي للأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لذا من الضروري وقف نشاط المجموعات الإرهابية في إدلب بكافة الطرق ووقف تهديداتهم في المنطقة.

وأوضح لافرنتييف أن من أولويات الحكومة السورية تأمين المتطلبات الأساسية من أجل عودة اللاجئين إلى مناطقهم، خاتماً حديثه بأن محادثات الجولة الحالية أكدت فعالية مسار أستانا الذي يسهم في تحقيق التقدم نحو إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.