مندوب إيران في "أوبك": ترامب بات رهينة لدى السعودية

جهينة نيوز

اعتبر مندوب إيران في مجلس محافظي منظمة "أوبك" حسين كاظمبور أردبيلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واهم إذا اعتقد بأن السعودية ستعوض عن الصادرات النفطية الإيرانية، وقال أردبيلي في تصريح لوكالة "رويترز": "يبدو أن الرئيس ترامب أصبح رهينة لدى السعودية وعدد من المنتجين، عندما ادعوا بأنهم يستطيعون التعويض عن الـ 2,5 مليون برميل يومياً من الصادرات الإيرانية، وشجعوه على اتخاذ تدابير ضد إيران".

وتابع قائلا: "والآن يبيع هؤلاء المنتجون كميات أكبر من النفط وبأسعار أعلى، وهذا ليس على حساب الإنتاج الإضافي، بل احتياطياتهم".

وأضاف أن أسعار النفط، التي يطالب ترامب منظمة "أوبك" بتخفيضها من خلال زيادة الإنتاج، سترتفع إن لم تقدم الولايات المتحدة إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، مبيناً "أنهم يدعون أيضاً لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط. وهذا يعني ارتفاع الأسعار أيضاً. وإذا كانت هناك إعفاءات أمريكية لزبائننا فهذا سيكون بسبب فشل المخادعين، وإن لم تقدم فهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار من جديد".

واعتبر المسؤول الإيراني أن السعودية وشركاءها وضعوا الرئيس ترامب في موقف محرج، حيث قال: "لقد علقوه على الحائط. وهم الآن يريدون أوبك كبرى، التهاني للرئيس ترامب".

وقال مخاطباً ترامب، إن "الحل طويل الأمدهو دعم وتسهيل زيادة القدرات الإنتاجية في كافة الدول، بشكل يتناسب مع حجم احتياطياتها من النفط والغاز".

ومن المعروف أن الولايات المتحدة أعلنت عن سعيها إلى الحد من الإيرادات النفطية الإيرانية، وتقليصها إلى حد الصفر. وحثت واشنطن دولا أخرى على التخلي عن شراء النفط الإيراني، داعية دول الخليج للتعويض عن الصادرات الإيرانية في السوق النفطية

وفي الوقت ذاته دعا الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب، دول "أوبك" إلى خفض أسعار النفط من خلال زيادة الإنتاج.

رويترز