الفنانة أمل عرفة مُحاورة ضمن برنامج «في أمل» على قناة «لنا»

جهينة نيوز

تقضي الفنانة أمل عرفة غالبية وقتها في بيروت للتصوير، لكن هذه المرة ليس للدراما وإنما لبرنامجها الجديد الذي يحمل اسم «في أمل». العمل سيعرض في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل على قناة «لنا» السورية، ويندرج البرنامج ضمن برامج الـ«توك شو» الفنية، ويتألّف من ثلاثة محاور. إذ يتمّ الحوار مع الضيف بمراحل: الماضي والحاضر والمستقبل. يستقبل العمل ضيوفاً معروفين في مختلف المجالات الفنية (الغناء، والتمثيل، والإعلام...).

وسيكون للنجوم الحصة الكبيرة في المقابلات، وعلمنا أنه تم تسجيل حلقات مع النجوم السوريين: أيمن زيدان، سلوم حداد والنجمة الكبيرة منى واصف، والنجمة المصرية لبلبة، كما يتمّ التفاوض مع باقة من النجوم. وفي المشروع الذي تبلغ مدّته 45 دقيقة، سوف يقدّم الضيف في نهاية الحلقة وصلة غنائية، وربما يُقدم بعض الفنانين على خطوة الغناء للمرة الأولى، وهذا الأمر سيشكل مفاجأة للمشاهد الذي سيكتشف مواهب الضيف.

يأتي تعاون قناة «لنا» مع عرفة، بسبب شهرتها وشعبيتها، وعلاقتها الطيبة مع غالبية النجوم العرب. هذا الأمر يسهّل عليها محاورة زملائها بطريقة صريحة، بعيداً عن الأسئلة المكررة.