الجعفري: متفائلون بالتقدم العسكري الحاسم للجيش والوجود الأمريكي غير شرعي وتركيا تنقض تعهداتها

جهينة نيوز

قال رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي الدكتور بشار الجعفري خلال مؤتمر صحفي: متفائلون بالتقدم العسكري الحاسم الذي يحققه الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية ولاسيما بعد فرار الإرهابيين عبر "إسرائيل" إلى الأردن ومن ثم إلى الغرب، لافتاً إلى أن الإرهابيين الذين هاجموا السويداء وارتكبوا مجزرة فيها جاؤوا من منطقة التنف التي تنتشر فيها قوات أمريكية بشكل غير شرعي، قائلاً: نصر على مطالبة الولايات المتحدة وحلفائها بالانسحاب من الأراضي السورية لأن وجودهم غير شرعي.

وأضاف الجعفري: السلطات التركية للمرة العاشرة تنقض تعهداتها التي توافق عليها في البيان الختامي، إذ أرسلت قوات عسكرية مجهزة بأسلحة ثقيلة إلى إدلب خلافاً لاتفاق استانا حول مناطق خفض التصعيد ثم احتلت مدينة عفرين وطردت أبناءها، والسلطات التركية هي الطرف الوحيد الذي ينتهك التزاماته بموجب البيانات الختامية لاجتماعات أستانا وينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مبيناً أن السلطات التركية لم تكتف بالاحتلال والعدوان العسكري في سورية بل قامت بانتهاكات تناقض القوانين الدولية ومنها استبدال الهويات السورية في المناطق التي احتلتها بهويات تركية وكررت ما قامت به "إسرائيل" في الجولان السوري المحتل.

وقال الجعفري: اجتماعات هذه الجولة في سوتشي مثمرة ونتج عنها بعض الأفكار الهامة كبحث عودة اللاجئين السوريين في الخارج إلى وطنهم الأم سورية، مبيناً أن المعوق الرئيسي لعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم هو الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مطالباً برفع هذه الإجراءات فوراً.

أما ما يتعلق باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية فأكد الجعفري إلى أنه ليس هناك حل وسط.