انتحار جماعي لأسرة من 7 أفراد بينهم طفلان في الهند

جهينة نيوز

انتحر ما لا يقل عن سبعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان، شنقاً في مدينة رانشي شرقي الهند، الاثنين الماضي.

وأفادت تقارير محلية، أن العائلة كانت تمر بأزمة مالية أدت إلى اتخاذ أفراد الأسرة لتلك الخطوة، وتم نقل الجثث إلى المشرحة، وتحاول الشرطة التحقيق في السبب الدقيق وراء علمية الانتحار الجماعي، ويشتبه أن العائلة تنغمس في أنشطة غامضة كالسحر والروحانيات.

ويذكر أن هذا الحادث يأتي بعد شهر واحد من العثور على 11 جثة لعائلة واحدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، بينهم 10 وجدوا مشنوقين وقد تدلت جثثهم من السقف بمنزل الأسرة، وعصبت أعينهم وقيدت أيديهم خلف الظهر.