من شابه أباه فما ظلم... أحمد الفيشاوي يتزوج للمرة السادسة

جهينة نيوز

أعلن أحمد الفيشاوي زواجه من خطيبته ندى كامل بصورة تظهر فيها وهي تختار بعض الحلوى، وكان خبر زواجه مفاجئ للجماهير كعادة أحمد الفيشاوي في إعلان زواجه، فهذه المرأة السادسة التي يتزوجها.

وكانت الأولى هند الحناوي بزواج عرفي، وأنجبت منه ابنتها لينا، والثانية وسام عاطف إلا أن الزواج لم يستمر إلا 55 يوم فقط، وانتهى هذا الزواج بمحضر سرقة حررته زوجته ضده مدعيةً سرقته مصاغها " خاتم سوليتير" بقيمة 100 ألف جنيه.

والثالثة الألمانية دنيس ولمان، لكن طلاقها كان غريباً بعدما رحلت بدون إعلام أحد وأغلقت هاتفها واختفت تماماً، والرابعة الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وانتهى الزواج بالطلاق.

أما الزوجة الخامسة فهي غير معلنة، إلا أن الإعلام أشار إليها بلقب " فتاة البار"، لينهي جولته الماراثونية في الزواج عند ندى كامل.

والجدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي والد أحمد الفيشاوي قد تزوج 3 مرات، من السيدة نوران، وزواجين فنيين من سمية الألفي، وسهير رمزي، وعرف عن فاروق خيانته لزوجاته الثلاث.