كلوب: محمد صلاح وآخرون سيبقون مع "الريدز"

جهينة نيوز

أكد المدير الفني لليفربول "يورغن كلوب" ثقته في بقاء أبرز نجوم الفريق الإنجليزي، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وأفضل لاعبيه.

وأكد أنهم لن يرحلوا عن "أنفيلد" مثلما فعل فيليب كوتينيو الموسم الماضي بانتقاله إلى برشلونة الإسباني مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، رغم رغبة أندية كبيرة في ضمهم.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عند السؤال عن إمكانية رحيل النجوم: "نحن ليفربول واللاعبون يريدون أن يكونوا جزءا من النادي"، وأضاف "فيرمينو وصلاح وماني والكثيرون، بإمكانهم اللعب لأكبر الأندية في العالم، لكن من الرائع أنهم لا يرحلون".

ويشار إلى أنه من المتوقع أن يوقع "ساديو ماني"على عقد جديد مع "الريدز"، أسوة بصلاح وفيرمينو اللذين مددا إقامتهما في ليفربول حتى عام 2023.

والجدير بالذكر وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لأول مرة منذ عام 2007 بعزيمة لاعبيه، لكنه خسر اللقب أمام ريال مدريد الإسباني.