اكتشاف مغارة طبيعية يصل ارتفاعها لـ14 متراً قرب مرمريتا

جهينة نيوز

مغارة طبيعية يتراوح ارتفاعها بين 10 و 14 متراً ضمن الصخور الكلسية وفيها تشكيلات جيولوجية تتألف من نوازل وصواعد بألوان مختلفة وجميلة تم اكتشافها مؤخراً قرب بلدة مرمريتا في وادي النضارة.

وتأتي أهمية اكتشاف هذه المغارة بحسب الدكتور محمود حمود مدير الآثار والمتاحف من كونها تعد جزءاً من التراث الطبيعي الذي يتوجب الحفاظ عليه وإيلاؤه الاهتمام اللازم، موضحاً أن اكتشافها يعتبر بداية توجه يسعى لحماية هذه المواقع وتسجيلها في عداد التراث الطبيعي.

ولفت حمود إلى تميز المغارة بوجود تشكيلات طبيعية جيولوجية وصواعد ونوازل بألوان جميلة ومختلفة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مالك العقار للحفاظ عليها ومنع هدمها أو إشادة البناء عليها مع حاجتها حالياً للمزيد من البحث عبر إعداد دراسة شاملة عن المغارة ومحيطها لإجراء كشف عليها.

وبين مدير الآثار أن الفترة القادمة ستشهد فتح المغارة للزوار على أن تقوم مديرية السياحة بتجهيزها بما يلزم لاستقبالهم.