برعاية الرئيس الأسد.. اليوم افتتاح فعاليات معرض الكتاب الدولي الثلاثين

جهينة نيوز

برعاية الرئيس بشار الأسد، تبدأ اليوم فعاليات معرض الكتاب الثلاثين في السابعة مساءً في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وتنعقد هذه الدورة بعد حالتي الأمن والأمان اللتين تعيشهما العاصمة إثر تحريرها من دنس الإرهاب بفضل انتصارات الجيش السوري.

وتقام هذه الدورة تحت شعار «مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني» انطلاقاً من الظروف التي عاشتها سورية بلد الحضارة والثقافة، ولأن أي مجتمع مثقف وقارئ هو مجتمع متطور قادر على أن يكون لديه محاكمة عقلية سواء في حياته العملية أم في تفكيره ورؤيته المستقبلية.

وكشف وزير الثقافة محمد الأحمد في مؤتمر صحفي أن دور النشر المشاركة يزيد عددها على 200 دار نشر محلية وعربية، ويفوق هذا العدد عدد الدورات الماضية بنسبة 100 بالمئة تقريباً بازدياد عدد المشاركات الخارجية، بمشاركات من لبنان ومصر والمغرب والعراق وإيران وروسيا والدنمارك، على حين تزيد مساحة هذه الدورة عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 45 بالمئة من حجم بناء المعرض.

وأوضح الأحمد أن المعرض يشهد حفلات توقيع كتب لشخصيات مهمة في عالم الفكر والسياسة والثقافة والأدب، ويبلغ عددها نحو 70 حفل توقيع، وهو عدد قابل للزيادة.

وكشف أن نسبة الحسم على كل الكتب في هذه الدورة تتراوح ما بين ٢٥-٤٠ بالمئة.

وقال: إن الهم الرئيسي في هذه الدورة هو التركيز على جودة الكتاب ونوعيته، وهو الكتاب الذي يتماشى مع ثقافة المواطن السوري الذي لا يعرف إلا الانتماء للوطن، ومن ثم لا مكان للكتاب الذي يسيء لثقافة سورية ولتضحيات شعبها وما قدمه من شهداء، وكذلك الإصرار على أن تكون الكتب المعروضة حديثة وبعناوين جديدة.

وتحدث عن حرص مكتبة الأسد على وجود جناح كامل لكتب الأطفال الصادرة عن دور النشر التي تنشر هذه النوعية من الكتب وتخصيص يوم للأطفال ضمن الفعاليات الثقافية.

الوطن