روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضدنا "سياسة هدامة" وموجهة ضد سكان القرم!

الثلاثاء, 31 تموز 2018 الساعة 12:53 | سياسة, عالمي

روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضدنا

جهينة نيوز

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا سياسة هدامة وموجهة ضد سكان شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن زاخاروفا: "يعمل الغرب بشكل متتال على تشجيع من قام بمنع تزويد القرم بالكهرباء وملاحقة من يقوم ببناء منشآت مدنية فيه. وهذه هي سياسة تخريبية موجهة ضد سكان القرم".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق من هذا اليوم بأن الاتحاد الأوروبي فرض أمس الاثنين عقوبات على 6 شركات روسية شاركت في بناء جسر القرم الذي تم افتتاحه هذا العام، وهو يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسيتين.

المصدر: إنترفاكس


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا