دي ميستورا يجري محادثات مع إيران وروسيا وتركيا في ايلول القادم حول "لجنة دستورية سورية"!

جهينة نيوز

قال بيان اليوم الثلاثاء إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يعتزم إجراء محادثات مع إيران وروسيا وتركيا في سبتمبر/ أيلول للبدء في وضع اللمسات الأخيرة على لجنة تهدف إلى صياغة دستور سوري جديد.

وتلقى دي ميستورا، الذي يشارك في محادثات في روسيا مع القوى الثلاث تستمر يومين، قوائم من الحكومة السورية و"المعارضة" بأسماء المرشحين المقترحين للجنة الدستورية.

وأضاف البيان ”المبعوث الخاص يتطلع لإجراء مشاورات رسمية (مع الدول الثلاث)... بأوائل سبتمبر في جنيف كي يبدأ في وضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية“.

رويترز